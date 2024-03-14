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В Таганроге студенты создают туристическое веб-приложение с «фишками» города

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Работу ведется в рамках проекта «Обучение служением».

Новости Таганрога

Команда студентов и преподавателей Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ работает над проектом по созданию веб-приложения «Туристический сервис для комфортного путешествия по городу Таганрогу».

Особенность приложения — в нем будут отмечены своеобразные «фишки» города, которых нет в доступных широкому кругу пользователей «Яндекс. Карт» и других подобных сервисов.

— Сейчас пользователям доступны «Яндекс. Карты» и другие сервисы, на которых отмечены места культуры, точки общепита, различные интересные места. Но там не указаны особенности – те, о которых обычно знают студенты: куда пойти, где весело и с пользой провести время, — считает наставник проекта, к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем Антон Плёнкин.

Студенческое веб-детище можно будет открыть с телефона, компьютера, планшета. Ребята отмечают в своем приложении «фишки» пока только Таганрога, но не исключают и расширения географии.

Перед тем, как приступить к работе, члены команды разработчиков опросили жителей города, чтобы понять, насколько велика потребность в подобном сервисе, причем упор делался на молодых людей в возрасте от 14 до 40 лет. Выяснилось, что у людей заинтересованность в таком приложении действительно есть. В скором времени приложение будет размещено на RuStore и PlayMarket, отметил лидер команды Глеб Лагов.

Проект «Обучение служением», в рамках которого ведется работа над данным проектом, помогает через городские организации реагировать на социальные запросы населения, а студентам даёт практические возможности развить свои навыки, создав действующий продукт.

Создатели «Туристического сервиса для комфортного путешествия по городу Таганрогу» собираются принять участие с ним в акселераторах ЮФУ, а также презентовать представителям IT-сообщества и промышленности на проектно-инвестиционной сессии SFedU Exponent.

Фото для иллюстрации Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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