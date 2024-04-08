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В Таганроге студенты создают «глушилку» для наушников по заказу РЖД

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Таганрогские студенты Южного федерального университета по заказу РЖД разрабатывают систему, способную отключать беспроводные наушники и гарнитуры при приближении к железной дороге. Об этом сообщает пресс-центр ЮФУ.

#Технологии

Проект направлен на усиление безопасности и снижение травматизма и несчастных случаев на железной дороге. Лидер проекта, техник-проектировщик Передовой инженерной школы ЮФУ «Инженерия киберплатформ», четверокурсник Вадим Кошенский отметил, что проект социально значимый и не имеет аналогов на отечественном рынке.

Система воздействует только на беспроводные каналы связи и не оказывает влияния на кардиостимуляторы, слуховые аппараты и тому подобные устройства жизненной необходимости. Мы отрабатываем метод избирательного подавления беспроводной связи, основанный на анализе Bluetooth и Wi-Fi сигналов в зоне действия установки, а также разрабатываем уникальные алгоритмы обнаружения приближения пешеходов к железнодорожным переходам. Именно эти два нововведения обеспечат системе подавления наибольший рабочий ресурс, — рассказал он.

Молодые разработчики определили принципы и особенности работы  и функционирования своего изобретения, закупили необходимые детали и собрали прототип. Руководство СКЖД предоставило ребятам в качестве полигона для экспериментов пешеходный переход через железнодорожные пути в Ростове. Сейчас команда студентов ЮФУ продолжает активную разработку системы и старается получить патент на уже разработанные алгоритмы и программное обеспечение.

Фото пресс-служба ЮФУ

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Таганрогская правда
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