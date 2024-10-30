Депутат городской Думы Таганрога по 4-му округу Константин Харченко поздравил будущих тренеров, обучающихся в Политехническом институте ДГТУ и педагогов вуза с Днём тренера.

День тренера отмечается в России 30 октября. В 1999 году Федерация спортивной и художественной гимнастики предложила определить этот день для чествования тренерского состава. Хотя праздник не имеет официального статуса, в спортивной среде его отмечают ежегодно. Он напоминает о важности и значимости работы тренеров и преподавателей физической культуры.

«На протяжении более чем 30 лет Политехнический институт выпускает квалифицированных педагогов по физической культуре, которые несут свой опыт и знания в школы, спортивные клубы и секции, – отметил Константин Харченко. – Это люди, которые ежедневно вдохновляют, поддерживают и ведут за собой, помогая каждому раскрыть свой потенциал и обрести уверенность».

Депутат пожелал тренерам и педагогам неиссякаемой энергии, новых достижений и благодарных учеников:

«Пусть каждый ваш трудовой день приносит радость и гордость за ваши успехи и успехи ваших воспитанников. Вы делаете мир лучше и здоровее!».

Ранее мы рассказали, что депутаты Таганрога организовали праздничное чаепитие для ветеранов.

Источник и фото dumataganroga.ru