Депутаты городской Думы Таганрога Алла Колоскова (5-й избирательный округ) и Евгений Таран (12-й избирательный округ) провели очередную встречу с активом Приморско-западного территориального Совета ветеранов.

Поводом для неё стала праздничная для большинства представителей старшего поколения дата – День рождения комсомола. Ветераны подняли перед депутатами ряд актуальных вопросов, касающихся водоснабжения, работы общественного транспорта и других проблем, совместно обсудили варианты их решения.

Встреча завершилась праздничным чаепитием, которое помогли подготовить и организовать депутаты, пришедшие к ветеранам со сладкими подарками.

«Это была очень тёплая и, в тоже время, полезная встреча. Наши ветераны – замечательные и неравнодушные люди! Таких бы побольше», – поделились впечатлениями от общения Алла Колоскова и Евгений Таран.

Ранее мы рассказали, что депутат городской Думы подарил детскому саду цветной принтер.

Источник и фото dumataganroga.ru