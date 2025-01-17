16 января в читальном зале библиотеки Таганрогского механического колледжа собрались будущие машинисты локомотивов и парикмахеры: их ждало мероприятие, посвященное писателю Ивану Дмитриевичу Василенко и приуроченное к 130-летию со дня его рождения.

Иван Василенко (родился 8 (по новому стилю – 20) января 1895 года) в Макеевке, являвшейся тогда рабочим поселком, но основную часть жизни провел в городе Таганроге, который полюбил всей душой, который хоть и не называется, но угадывается в большинстве его произведений.

Приглашенная на мероприятие почетный гражданин Таганрога Тамара Прокофьевна Бувалко рассказала, как состоялось её знакомство с Иваном Дмитриевичем в 1958 году, когда она была заведующей таганрогской библиотекой имени Константина Савицкого, как их знакомство переросло в деловые и даже дружеские отношения.

Заведующая детской библиотекой имени И.Д. Василенко Любовь Бойченко поведала не только о литературном творчестве Ивана Василенко, но и представила книжную выставку, продемонстрировала отрывки из художественных фильмов, снятых по произведениям автора.

Инициатором проведения мероприятия стала библиотекарь колледжа Юлия Золотько, она же его организовала и провела. И особо остановилось на повести «Звездочка». В 1950 году Василенко за это произведение был удостоен Сталинской премии. В «Звездочке» он рассказал о том, как парни и девушки, учащиеся ремесленного училища, участвуют в производстве комбайнов: создают своими руками небольшие, несложные в изготовлении, но необходимые в комбайнах в больших количествах детали, называемые звездочками. Что примечательно, главный корпус Таганрогского механического колледжа, где проходила эта литературная гостиная, находится в здании, где изначально размещалось ПТУ № 29, готовившее кадры для Таганрогского комбайнового завода.

Иван Дмитриевич Василенко, писавший для детей и юношества, любил бывать в таганрогских школах и ремесленных училищах, угощать ребятню шоколадными конфетами, которые по его просьбе ему привозили из Москвы целыми ящиками. В память об этом в конце встречи, состоявшейся в механическом колледже, её юных участников тоже угощали шоколадными конфетами, а кроме угощения каждого ждал памятный подарок-сувенир – изготовленная из разноцветной бумаги в технике оригами Синяя птица счастья из повести Василенко «Зеленый сундучок».

Ранее мы рассказали, что Таганрог проводит международную акцию «Мир читает Чехова».

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора