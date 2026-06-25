В Таганроге более сотни деревьев высадили в двух городских скверах

В Таганроге завершилось озеленение двух общественных пространств — сквера «Почтовый» и территории на улице Маршала Жукова. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В сквере «Почтовый» высадили 16 новых деревьев: 10 «каркасов южных» и 6 бархатов амурских. Также территорию украсили кустарники — 4 розы, 4 жимолости, 2 миндаля и 8 сиреней.

На улице Маршала Жукова, 2Б провели более масштабное озеленение: здесь появились 73 клена серебристого, 17 яблонь декоративных и 23 можжевельника виргинского. Однако был зафиксирован факт гибели одного из молодых саженцев. Как уточнила Камбулова, дополнительные расходы из бюджета не потребуются — подрядчик заменит утраченное растение уже этой осенью в рамках гарантийных обязательств.

«Подчеркну, что все работы проводились с финансовой гарантией качества. Подрядная организация в течение двух лет будет обеспечивать уход за растениями», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в 2026 году благоустроят две общественные территории на месте пустыря по улице Дачной.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой