В Таганроге стартовала акция «Дороги. Дети. Безопасность»

10 февраля в Таганроге стартовала региональная акция «Дороги. Дети. Безопасность». Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Мероприятие продлится до 14 февраля, его цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. На улицах города инспекторы раздают водителям памятки и листовки с тематикой ПДД.

Также в эти дни в школьных и дошкольных учреждениях города сотрудники Госавтоинспекции проводят лекции и различные занятия с детьми и их родителями, рассказывают о важности соблюдения правил дорожного движения. Дети-пешеходы требуют особого внимания, у них отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей части, как правило, они рассеяны и отвлечены при прогулке по улице.

«Родители должны ежедневно напоминать детям простые правила поведения на дороге и своим примером показывать, как следует переходить проезжую часть, каждый раз при приближении к дороге акцентировать внимание ребенка на возможной опасности, комментировать все действия, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу. Особое внимание нужно уделять тому, чтобы на одежде детей были световозвращающие элементы», — считает Яна Султанова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время аварии автомобиль врезался в ступени здания аптеки.

Фото Госавтоинспекции Таганрога