В Таганроге стартовал конкурс «Учитель года – 2025»

В этом году в профессиональном состязании принимают участие 36 педагогов из 36 образовательных организаций Таганрога.

Конкурсанты соревнуются в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Логопед года», «Дефектолог года», «Педагог-психолог». А также — в номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Педагогический дебют», где участвуют молодые педагоги до 25 лет и стажем работы до 3 лет).

«В школах №№ 26 и 35, детских садах №№ 100 и 102 участники конкурса поделились профессиональными наработками в «Методической мастерской» (номинация «Учитель года»); представили презентацию опыта работы «У меня это хорошо получается» (номинация «Педагогический дебют»). Рассказали о себе в визитных карточках (номинация «Воспитатель года») и провели открытые учебные занятия с детьми», — сообщает управление образования Таганрога.

По итогам конкурсных состязаний двух отборочных туров были определены финалисты городского конкурса, которые в январе 2025 года проведут мастер-классы, выступят с публичной лекцией и разберут профессиональные кейсы.

Победителей в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют» назовут на торжественной церемонии в феврале 2025 года.

Отметим, что в 2025 году конкурс педагогического мастерства проводится в Таганроге в 35-й раз.

Фото управления образования Таганрога