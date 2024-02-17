В Таганроге назвали имена победителей конкурса «Учитель года-2024»

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2024» состоялась в школе № 39, вчера, 16 февраля.

В Таганроге конкурс проводился уже в 34-й раз. В этом году в нём приняли участие 33 педагога из 30 образовательных учреждений Таганрога. Конкурсанты соревновались в пяти номинациях.

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года» признана преподаватель английского языка школы №8 Татьяна Похвальная. За неё также отдали свои голоса члены детского жюри. Победитель прошлого года Дмитрий Критский передал Татьяне Вячеславовне кубок «Учитель года Таганрога».

В номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (она в этом году появилась впервые) победила учитель школы №34 Вера Козменко. «Логопедом года» стала учитель-логопед школы №26 Виктория Долганова.

В номинации «Воспитатель года» жюри признало лучшей воспитателя детского сада №10 Елену Чернышеву. В номинации «Педагогический дебют» – учителя начальных классов школы №35 Ольгу Шмакову.

Победительниц поздравили председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, глава администрации города Андрей Фатеев, начальник управления образования Таганрога Ольга Морозова, председатель городской организации профсоюза работников народного образования Ирина Попова, директор Таганрогского института имени А.П. Чехова Светлана Петрушенко.

Вручая Благодарственное письмо городской Думы лучшему воспитателю года, Инна Титаренко отметила, что многое в жизни ребёнка зависит именно от представителей этой профессии.

Дорогие воспитатели, пусть ваши сердца будут зоркими, потому что главное глазами не увидишь, – цитируя автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, пожелала глава города. – Вы принимаете в свои руки самое дорогое – маленького ребенка, который смотрит на вас открытыми и преданными глазами. И каким он станет, какие таланты в нём проснутся, во многом зависит от вас.

Имя абсолютного победителя конкурса назвал глава Администрации города Таганрога Андрей Фатеев.

Поздравляю всех педагогов, принявших участие в конкурсе! А победителям номинаций «Учитель года» и «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» — Татьяне Похвальной и Вере Козменко — желаю достойно представить Таганрог на региональном конкурсе «Учитель года Дона-2024», который пройдет в апреле, — сказал глава администрации.

Фото Сергея Плишенко