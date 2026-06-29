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В Таганроге стартовал цикл экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья

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Социальные экскурсии проводятся в ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда».

Новости Таганрога

В рамках проекта «Музей равных возможностей» 45 жителей города с ограниченными возможностями здоровья посетили экскурсию в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике имени А.А. Горбенко. Поездка стала возможной благодаря партнерскому соглашению между Управлением социальной защиты населения Таганрога и Азовским музеем-заповедником.

«Название проекта отражает его суть: культурное наследие страны и Донского края должно быть доступно каждому», — подчеркнула глава Таганрога Светлана Камбулова.

Это мероприятие стало первым в цикле экскурсий для таганрожцев с ОВЗ в рамках проекта. В планах — новые маршруты и впечатления.

«Убеждена: доступная среда — это не только пандусы и поручни, но и равный доступ к культуре и истории. Будем продолжать эту работу», — добавила глава города и поблагодарила коллективы УСЗН Таганрога и Азовского музея-заповедника за организацию и теплый прием.

Добавим, что в этом году запланировано еще три маршрута социальных экскурсий. Это село Петровка с посещением храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», осмотр Мемориала Воинской славы и армянской церкви Святого Амбарцума в селе Чалтырь. Второй маршрут — поездка в Ростов-на-Дону, где участники смогут посетить зоопарк. Третий — экскурсия в Археологический музей-заповедник «Танаис» в хуторе Недвиговка.

Заявки на участие в экскурсиях принимают в Управлении социальной защиты населения по адресу: переулок Мечниковский, 2, кабинет 112. Запись ведется по телефону: 8 (8634) 477-205.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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