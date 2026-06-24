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Инвалиды Таганрога могут посетить достопримечательности Дона в рамках социальных экскурсий

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В Таганроге утвердили маршруты социальных экскурсий для людей с ОВЗ на 2026 год. Поездки организованы в рамках муниципальной программы «Доступная среда», а направления выбрали с учетом пожеланий общественных организаций инвалидов.

Новости Таганрога

Как сообщили в УСЗН города, в этом году запланированы четыре маршрута. Это село Петровка с посещением храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», а также осмотр Мемориала Воинской славы и армянской церкви Святого Амбарцума в селе Чалтырь.

Второй маршрут — поездка в Ростов-на-Дону, где участники смогут посетить зоопарк. Третий — экскурсия в Археологический музей-заповедник «Танаис» в хуторе Недвиговка. Четвертый — поездка в город Азов с посещением Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника имени А.А. Горбенко.

«Участвовать в экскурсиях могут инвалиды, в том числе дети-инвалиды, которые проживают и зарегистрированы по месту жительства или пребывания в Таганроге. Также в поездку могут отправиться сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов. При этом каждый участник имеет право на одну экскурсию в календарном году», — пояснили в УСЗН Таганрога.

Информацию о предстоящих поездках будут публиковать на официальном портале администрации города и информационных ресурсах УСЗН. Уже известно, что 28 июня 2026 года состоится экскурсия в Азов. В программе запланированы мероприятия: «Город с тысячелетней историей», «Этот хрупкий мир природы» и «Золото древних степей».

Заявки на участие принимают в Управлении социальной защиты населения по адресу: переулок Мечниковский, 2, кабинет 112. Запись ведется по телефону: 8 (8634) 477-205.

Фото: паблик ВК Ростовского зоопарка

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Таганрогская правда

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