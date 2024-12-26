В Таганроге стали известны лучшие КТОСы 2024 года

В Таганроге подвели итоги конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 2024 году». Победители были названы на встрече с представителями КТОСов, которую провела 26 декабря глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что председатели комитетов территориального общественного самоуправления города — это помощники, на которых всегда можно положиться, и чье мнение интересно узнать. Именно КТОСы зачастую являются связующим звеном между жителями и администрацией. И многие вопросы решаются благодаря им.

Сегодня были названы трое победителей конкурса из 32 работающих в городе комитетов ТОС. Первое месту у КТОСа № 39 (председатель – Журавлева Алла Журавлева), второе — у КТОСа № 29 (председатель – Нина Твердова), третье — у КТОСа № 25 (председатель – Светлана Исмаилова).

Ранее мы рассказали, что глава Таганрога провела встречу с городской организацией «Союза женщин России».

Фото tagancity.ru