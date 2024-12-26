Главная » Город

В Таганроге стали известны лучшие КТОСы 2024 года

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

В Таганроге подвели итоги  конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 2024 году». Победители были названы на встрече с представителями КТОСов, которую провела 26 декабря глава города Светлана Камбулова.

Город

Она отметила, что председатели комитетов территориального общественного самоуправления города — это помощники, на которых всегда можно положиться, и чье мнение интересно узнать. Именно КТОСы зачастую являются связующим звеном между жителями и администрацией. И многие вопросы решаются благодаря им.

Сегодня были названы трое победителей конкурса из 32 работающих в городе комитетов ТОС. Первое месту у КТОСа № 39 (председатель – Журавлева Алла Журавлева), второе — у КТОСа № 29 (председатель – Нина Твердова), третье — у КТОСа № 25 (председатель – Светлана Исмаилова).

Ранее мы рассказали, что глава Таганрога провела встречу с городской организацией «Союза женщин России».

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

КТОСы новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru