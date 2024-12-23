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Глава Таганрога провела встречу с городской организацией «Союза женщин России»

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Светлана Камбулова поблагодарила женщин-руководителей за активную жизненную позицию.

Новости Таганрога

В понедельник, 23 декабря, глава Таганрога Светлана Камбулова в Чеховской библиотеке встретилась с членами городской общественной организации «Союз женщин России».
В нее входят женщины-руководители различных структур, общественных организаций, а также женщины-политики.

«Встретиться с единомышленницами всегда очень интересно и полезно мне, как руководителю города. Ведь именно женщины острее других ощущают потребности общества, проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего города. Они могут предложить нестандартные решения и подходы к их реализации», — написала Светлана Камбулова на своей страничке в Telegram.

Глава города поблагодарила «прекрасных таганроженок за активную жизненную позицию», отметив их стремление «сделать наш город лучше для всех жителей».

«Уверена, их инициативы и усилия заслуживают самого глубокого уважения», — написала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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