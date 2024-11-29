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В Таганроге спектакли в Театре теней начнутся в декабре

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В Таганрогском художественном музее в декабре начнутся  представления в Театре теней, которые помогут детям окунуться в чарующий мир новогодних сказок и волшебства.

Культура

Как сообщают сотрудники музея на своей страничке ВК, для маленьких таганрожцев подготовлено сразу несколько новогодних спектаклей по мотивам любимых сказок: «Щелкунчик и Мышиный король», «12 месяцев», «Снежная королева», «Дед Мороз и лето», «По пути волхвов».

Первые представления состоятся уже 7 и 8 декабря. Уточняется, что нужна предварительная запись по телефону: 8 (8634) 38-31-70.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский театр имени А.П.Чехова готовится к новой премьере.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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