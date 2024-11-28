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Таганрогский театр имени А.П.Чехова готовится к новой премьере

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Это будет новогодний фолк-мюзикл по мотивам русской народной сказки.

Культура

Коллектив Таганрогского театра им. А.П.Чехова готовит для таганрожцев и гостей города новую премьеру. Она будет в первую очередь ориентирована на юного зрителя, сообщает Таганрогский театр в своих соцсетях.

Подготовка к новогоднему фолк-мюзиклу «Морозко» по мотивам русской народной сказки идет полным ходом.

«Маленьких зрителей ждёт волшебная история о добре и зле, о любви и семейных ценностях, о коварной бабе Яге и о волшебном царстве Морозко, где каждый из героев получит то, что заслуживает», — говорится на страничке театра.

Режиссер-постановщик и хореограф спектакля «Морозко» — Анна Фекета. Сценография — Александр Неделько. Художником по костюмам стала Александра Борк. В спектакле будет звучать произведения композитора Егора Шашина, тексты песен — Ольга Головкова.

На фото Сергея Плишенко — художественный декорационно-бутафорский цех Таганрогского театра имени А.П.Чехова.

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Таганрогская правда
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