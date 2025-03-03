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В Таганроге специалисты готовят проект Генплана развития города

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В Таганроге продолжается работа над созданием важного комплексного документа – Генерального плана развития города на очередной 20-летний период. Глава города Светлана Камбулова встретилась с директором ООО «НПО «ЮРГЦ» Сергеем Трухачевым и главным архитектором проекта Генплана Оксаной Коноваленко.

Город

Контракт на разработку Генерального плана был заключен в июле 2024 года. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, сейчас выполняются работы по второму этапу. Разработчиком является ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр». 3 марта ход разработки проекта нового документа обсуждался на планерном совещании в администрации города.

«Поставила задачу подготовить документ в срок. И отразить в нем перспективы развития жилищного строительства, модернизации инженерной и транспортной инфраструктур, и многие другие направления, которые найдут отражение в финальном варианте Генерального плана муниципального образования «Город Таганрог», — рассказала Светлана Камбулова.

Она отметила, что работа ведется большая, трудоёмкая. Предварительно пройдут обсуждения проекта документа с депутатским корпусом и общественностью.

«Надеюсь, что вы, дорогие таганрожцы, тоже будете активны в обсуждении, внесёте свои конструктивные предложения и замечания. Об этой работе буду информировать», — написала глава города в своем telegram-канале.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге восстанавливают Гимназический сад.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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