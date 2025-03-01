В Таганроге восстанавливают Гимназический сад

В редакцию «Таганрогской правды» стали обращаться читатели, обеспокоенные ведением строительных работ на территории, прилегающей к историческому зданию Чеховской гимназии, в котором ныне располагаются Литературный музей А.П. Чехова и другие помещения Таганрогского музея-заповедника. За разъяснениями мы обратились к его директору Елизавете Липовенко.

Отметим главное. В настоящее время на бывшей гимназической территории создается современный архитектурно-ландшафтный объект (сквер) под символическим названием «Гимназический сад» с применением принципа тематического зонирования. Ни о каком коммерческом строительстве на данной территории речи быть не может.

В настоящее время территория, где расположен объект культурного наследия «Гимназия, в которой с 1869 по 1879 годы учился А.П. Чехов», является достопримечательностью Таганрога и занимает земельный участок общей площадью 22 тысяч кв. м (ул. Октябрьская, 9). Этот земельный участок — зона охраны объекта культурного наследия.

Таганрогская мужская гимназия (к слову, первая на Юге России) была основана в соответствии с указом императора Александра I в 1806 году. В краткой исторической записке о Таганрогской гимназии, которую составил один из ее директоров Эдмунд Рудольфович Рейтлингер в 1880 году, читаем: «Сначала гимназия помещалась в домах, уступленных ей на два года надворным советником Алфераки, потом в деревянном доме с двумя флигелями, первоначально назначенном для помещения Таганрогского градоначальника, но потом поступивших в собственность гимназии».

При этом территория, на которой располагались эти помещения, также отошла гимназии. «При доме заведен директором Манне обширный сад, первый после городского в Таганроге», — продолжает Эдмунд Рейтлингер. Так Малый Кампенгаузенский (ныне — Спартаковский) переулок связал два общественных сада (говоря современным языком, два парка).

Вскоре территория гимназии приросла новыми земельными наделами. После пожара 1839 года решили выстроить для нее новое каменное здание, что и было сделано.

Здание гимназии и гимназический сад занимали участок земли между улицами Гимназической (ныне Октябрьская) и Иерусалимской (Александровской). Он располагался поперек Кампенгаузенского переулка (между нынешними Спартаковским и Комсомольским переулками).

Таганрогский краевед Павел Филевский писал: «Огромное место, занятое гимназией, садом и двором. Имение это, загораживающее Кампенгаузенский переулок, было отдано для постройки казенной квартиры для градоначальника, который с разрешения императора Александра I отдал его под гимназию».

В 1870-е годы в саду регулярно проводились посадки, а также расчистка деревьев и кустарников.

Александр Павлович Чехов, окончивший эту гимназию с серебряной медалью, вспоминал: «Двор и сад, которыми окружено здание таганрогской гимназии, огромны и всегда представляли большое раздолье для игр: летом — в мяч, а зимою — в снежки, для беготни и, вообще, для движений…»

В начале 1890-х таганрогские чиновники предпринимали попытки изъятия части земельного участка, принадлежавшего гимназии, благо, они остались безуспешными.

В первоначальном виде территория гимназии сохранялась и первые десятилетия XX века. На плане перестройки здания 1904 года (не осуществлен, пристроено было только правое крыло) показан тот же участок, что и на плане 1808 года.

В гимназическом саду. Фото из архива С.Д. Балухатого. 1912 г.

В 1920-е годы в здании гимназии разместилась школа № 2. Иван Иванович Бондаренко, пришедший в нее учителем в 1949 году, писал о «зарубках среды» из чеховского детства. И среди того, что сохранилось, назвал «сиреневый сад, выдержавший схватку со временем».

Вскоре к зданию школы было пристроено левое крыло, и гимназический забор по улице Октябрьской перестал существовать.

В 1975 году было закончено строительство нового здания школы № 2, оно располагалось перпендикулярно старому зданию гимназии, по левому краю бывшего гимназического сада. Забор по улице Иерусалимской (Александровской) был снесен, открылся проход через территорию школы. На месте ограды остался невысокий парапет, обозначивший прежнюю границу сада. В 2013 году вследствие необратимых разрушительных процессов здание 2-й школы демонтировали, растительность гимназического сада не сохранилась.

В соответствии с действующим законодательством на территории объекта культурного наследия, каковым является историческое здание Чеховской гимназии, не могут производиться строительные и иные работы, за исключением работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия.

В последние годы в России наметилась устойчивая тенденция к использованию земельных участков, где расположены объекты культурного наследия, для воссоздания культурной и исторической среды, в которой они изначально существовали.

Особая роль отводится музеям-заповедникам, осуществляющим свою деятельность в пространстве современной городской среды. Количество объектов культурного наследия, включенных в систему экскурсионного показа, их значимость, самобытность, расположенность позволяют рассматривать современные музеи-заповедники как культурные городские доминанты, способные стать не только источниками знаний, но и крупными досуговыми центрами для населения.

Идея создания на территории, прилегающей к зданию бывшей мужской классической гимназии в Таганроге, музейного объекта под открытым небом существует давно и принадлежит сотрудникам Таганрогского музея-заповедника.

В настоящее время на бывшей гимназической территории создается современный архитектурно-ландшафтный объект (сквер) под символическим названием «Гимназический сад» с применением принципа тематического зонирования. Такой подход при наличии историко-биографического контекста расширит возможности его использования в просветительской и культурно-образовательной деятельности музея-заповедника, сделает это место удобным для посещения жителями Таганрога и многочисленными гостями. Ни о каком коммерческом строительстве на данной территории и речи быть не может.

«Таганрогская правда» от лица своих читателей и журналистов берет работы по воссозданию гимназического сада под свой общественный контроль и продолжит освещение этой темы.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора, Анатолия Ивашова и предоставлено музеем-заповедником