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В Таганроге создают инновационный зарядный комплекс для авиации

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В Таганроге предприятие ООО «НТ-ПАУЭР» реализует импортозамещающий проект, в котором заинтересованы авиаторы всей России. Специалисты создают универсальный зарядно-разрядный комплекс. Он сможет обслуживать аккумуляторные батареи гражданских воздушных судов отечественного и иностранного производства.

#Промышленность

Сейчас в нашей стране не представлены современные и технологичные инструменты для обслуживания АКБ. В 2023 году таганрогская компания получила грант Фонда содействия инновациям на создание зарядно-разрядного комплекса и вложила в проект собственные средства. На сегодняшний день уже готов стенд для тестирования, разрабатываются несколько вариантов программного обеспечения.

«Инженерный состав предприятия – это выходцы из научно-исследовательских институтов, руководившие проектами подобного уровня, способные обеспечить качественный результат», – рассказал директор ООО «НТ-ПАУЭР» Андрей Геринг.

Как пояснил руководитель проекта, главный конструктор ООО «НТ-ПАУЭР» Максим Хлебников, инновационность проекта заключается в разработке комплекса, который позволит выполнять глубокий разряд и выравнивать ёмкость аккумуляторов, объединенных в единую батарею. Интерфейс программы позволит в разы повысить удобство использования по сравнению с импортными аналогами.

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Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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