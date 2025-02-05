В Таганроге создают инновационный зарядный комплекс для авиации

В Таганроге предприятие ООО «НТ-ПАУЭР» реализует импортозамещающий проект, в котором заинтересованы авиаторы всей России. Специалисты создают универсальный зарядно-разрядный комплекс. Он сможет обслуживать аккумуляторные батареи гражданских воздушных судов отечественного и иностранного производства.

Сейчас в нашей стране не представлены современные и технологичные инструменты для обслуживания АКБ. В 2023 году таганрогская компания получила грант Фонда содействия инновациям на создание зарядно-разрядного комплекса и вложила в проект собственные средства. На сегодняшний день уже готов стенд для тестирования, разрабатываются несколько вариантов программного обеспечения.

«Инженерный состав предприятия – это выходцы из научно-исследовательских институтов, руководившие проектами подобного уровня, способные обеспечить качественный результат», – рассказал директор ООО «НТ-ПАУЭР» Андрей Геринг.

Как пояснил руководитель проекта, главный конструктор ООО «НТ-ПАУЭР» Максим Хлебников, инновационность проекта заключается в разработке комплекса, который позволит выполнять глубокий разряд и выравнивать ёмкость аккумуляторов, объединенных в единую батарею. Интерфейс программы позволит в разы повысить удобство использования по сравнению с импортными аналогами.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге проходит Неделя науки.

Фото donland.ru