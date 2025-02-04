В Таганроге проходит Неделя науки

Завершится научно-просветительская акция в День российской науки, 8 февраля, семейными выходными «Наука 0+».

3 февраля в школе № 39 состоялось торжественное открытие Недели науки, в котором приняли участие педагоги и учащиеся муниципальных образовательных учреждений.

Старт этому важному событию, нацеленному на развитие научного потенциала юных таганрожцев, дала заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева.

«В рамках Недели запланировано более 50 мероприятий, которые познакомят детей и их родителей с современными научными направлениями и достижениями. Жители нашего города смогут стать участниками интересных публичных лекций, встреч со специалистами из различных областей знаний, мастер-классов и конкурсных мероприятий», — рассказали в управлении образования Таганрога.

Особое внимание будет уделено большим семейным выходным «Наука 0+», где дети и родители смогут вместе погрузиться в мир науки и узнать много нового и увлекательного. В рамках акции запланировано 20 научно-познавательных экскурсий и мастер-классов.

А в день открытия Недели науки состоялась церемония награждения победителей первых городских соревнований по робототехнике «Маневры при программировании машинки в робототехнике». Начальник управления образования Таганрога Ольга Морозова поздравила команды из Центра технического творчества, лицея № 28 и школы № 39 с отличными результатами и вручила им заслуженные награды.

После официальной части гости мероприятия с удовольствием побывали на увлекательных мастер-классах и выставке «Прикладная робототехника», посетили «Шахматную гостиную и ответили на вопросы викторины «Старт в IT».

Неделя науки в Таганроге обещает стать настоящим праздником для любителей знаний и творчества. Участие в таком событии позволит расширить горизонты, познакомит с новыми научными направлениями, которые, возможно, станут стартовой площадкой для будущих открытий.

Фото управления образования Таганрога