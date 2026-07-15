В Таганроге создан штаб по ликвидации загрязнения побережья нефтепродуктами

В Таганроге создан оперативный штаб для ликвидации загрязнения побережья Таганрогского залива нефтепродуктами. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, отметив, что работы по очистке береговой линии уже начались.

Штаб возглавил заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Егор Долматов, который координирует действия всех служб в режиме реального времени, чтобы максимально эффективно организовать работы. Напомним, следы нефтепродуктов были обнаружены на Богудонии.

Утром 15 июля к уборке приступили специалисты отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города, сотрудники ООО «Курганнефтепродукт», а также общественники, студенты ЮФУ, представители казачества и волонтеры АНО «Первый взгляд».

«Основные загрязнения в районе Богудонии уже ликвидированы, возможные экологические последствия минимизированы», — уточнила Светлана Камбулова.

Власти подчеркивают, что мониторинг продолжается: на постоянной основе берутся пробы воды и почвы. Глава города поблагодарила всех, кто вышел на помощь, и пообещала информировать жителей о дальнейших мерах.

Фото и видео: канал в МАХ Светланы Камбуловой