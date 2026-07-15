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В Таганроге создан штаб по ликвидации загрязнения побережья нефтепродуктами

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В Таганроге создан оперативный штаб для ликвидации загрязнения побережья Таганрогского залива нефтепродуктами. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, отметив, что работы по очистке береговой линии уже начались.

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Штаб возглавил заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Егор Долматов, который координирует действия всех служб в режиме реального времени, чтобы максимально эффективно организовать работы. Напомним, следы нефтепродуктов были обнаружены на Богудонии.

Утром 15 июля к уборке приступили специалисты отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города, сотрудники ООО «Курганнефтепродукт», а также общественники, студенты ЮФУ, представители казачества и волонтеры АНО «Первый взгляд».

«Основные загрязнения в районе Богудонии уже ликвидированы, возможные экологические последствия минимизированы», — уточнила Светлана Камбулова.

Власти подчеркивают, что мониторинг продолжается: на постоянной основе берутся пробы воды и почвы. Глава города поблагодарила всех, кто вышел на помощь, и пообещала информировать жителей о дальнейших мерах.

Фото и видео: канал в МАХ Светланы Камбуловой

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Богудония Светлана Камбулова Таганрог Таганрогский залив ЧС экология
Таганрогская правда

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