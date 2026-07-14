В районе Богудонии в Таганроге обнаружены следы вещества, похожего на нефтепродукты

Пробы загрязнения с побережья Таганрогского залива направлены на лабораторную экспертизу.

Специалисты Росприроднадзора продолжают контролировать ситуацию на побережье Таганрогского залива после пожара в морском порту, который произошел 10 июля.

«По итогам осмотра обширных следов нефтепродуктов не выявлено. Визуальный контроль акватории показал, что поверхность воды чистая, нефтяных пятен нет. Погибшей рыбы и других обитателей залива также не обнаружено», — сообщала глава города Светлана Камбулова вчера, 13 июля.

Сегодня, 14 июля, в социальных сетях снова появились фото и видео, на которых видны следы вещества, напоминающего нефтепродукты, на отдельных участках побережья.

Для проверки информации была организована комиссия, в которую вошли представители отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Таганрога, ООО «Курганнефтепродукт» и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства. Специалисты вновь осмотрели побережье залива.

По итогам обследования следы нефтепродуктов на городских пляжах не обнаружены. Загрязнение зафиксировано только в районе Богудонии. Там отобраны пробы вещества для лабораторных исследований.

«Пока рано делать окончательные выводы — необходимо дождаться результатов экспертизы. По итогам анализа будут определены дальнейшие меры реагирования. Ситуация остается на контроле, мониторинг побережья продолжат. О результатах и принятых решениях сообщу дополнительно», — подчеркнула Светлана Камбулова 14 июля.

Экоактивисты Богудонии, ежедневно выходящие на побережье, также рассказали о сложившейся ситуации. Сейчас визуально фиксируется снижение уровня загрязнения береговой линии по сравнению с предыдущими днями. Однако точная причина исчезновения нефтепродуктов пока не установлена.

На отдельных участках побережья сохраняется заметный запах нефтепродуктов. Остатки загрязнения встречаются локально в виде крупных капель и сажи. При этом за пределами Богудонии видимых выбросов на берег нет.

«Спасибо за реакцию, будем ждать результаты лабораторных исследований. Надеемся на информационную открытость и в дальнейшем — людей, естественно, тревожит состояние акватории и берега», — написали экоактивисты сообщества ВК Daily Bogudonia.

Фото: Daily Bogudonia