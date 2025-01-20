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В Таганроге состоялся региональный этап школьной олимпиады «Архитектура и искусство»

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Площадками для его проведения стали Таганрогская детская художественная школа им. Блонской, школа №37 с углубленным изучением искусств и английского языка, кафедра Инженерной графики и компьютерного дизайна ИТА ЮФУ.

#Образование

Региональный этап XVII Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство» проходил в Таганроге на базе ИТА ЮФУ, сообщает пресс-служба вуза.

Цель олимпиады – поиск талантливой молодежи, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области изобразительного искусства и архитектуры, пропаганда научных знаний, содействие профессиональной ориентации школьников.

В этом учебном году в творческом состязании, организованном Академией архитектуры и искусств ЮФУ, приняли участие учащиеся школ 6-11 классов по комплексу предметов: рисунок, живопись, композиция, черчение.

Муниципальный отборочный этап олимпиады охватывал свыше 75 площадок и проходил в очной и заочной форме с 15 октября по 17 декабря прошлого года. Сроки проведения регионального отборочного этапа, который проходит в очной форме, — с 25 декабря 2024 года по 29 января 2025 года. Заключительный межрегиональный этап олимпиады пройдет более чем на 70 площадках в очной форме с 27 февраля по 2 марта 2025 года.

Победители и призеры олимпиады будут определены жюри до 10 апреля 2025 года на основании баллов, полученных участниками за выполнение олимпиадных заданий. Для них  предусмотрены льготы при поступлении в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования.

Фото: пресс-центр ЮФУ

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