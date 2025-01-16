В Таганроге сократилась преступность и повысилась раскрываемость

В Таганроге число совершаемых преступлений сократилось на 14 процентов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она приняла участие в прошедшем в городском УМВД совещании, где подводились итоги минувшего года. Несмотря на повышенный уровень напряженности, связанный с расположением нашего города, отмечаются заметное снижение уровня преступности и улучшение статистики по раскрываемости.

По словам Светланы Камбуловой, обеспечение безопасности таганрожцев сегодня остается одной из главных задач, стоящих перед сотрудниками правоохранительных органов.

«В предстоящем году нужно активизировать работу по пресечению незаконной деятельности «серых» возчиков, несанкционированной торговли и улучшению профилактической работы с детьми и семьями, которые оказались в сложной жизненной ситуации», — отметила глава города.

Она выразила уверенность, что совместная работа и конструктивное сотрудничество городской администрации и полиции будет продолжено.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом по требованию прокуратуры установили границы особо охраняемой природной территории.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой