Под Таганрогом по требованию прокуратуры установили границы особо охраняемой природной территории

На территории «Степь Приазовская» в Мясниковском районе Ростовской области установили границы особо охраняемого природного объекта.

Проверку соблюдения федерального законодательства провела Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура.

По результатам проверки было установлено, что в Мясниковском районе расположены особо охраняемые природные территории, в том числе «Степь Приазовская». Однако в схеме территориального планирования района отсутствовали сведения о ее границах, что создавало угрозу сохранению и восстановлению ресурсов памятника природы.

«Чиновниками меры к изменению документации не принимались. Прокуратурой внесено представление. В суд направлено исковое заявление об обязании районной администрации устранить нарушения», — сообщает областное надзорное ведомство.

Судом требования прокурора были удовлетворены. В настоящее время утверждена схема территориального планирования Мясниковского района, где отражены сведения о границах особо охраняемой природной территории «Степь Приазовская».

Для справки

Особо охраняемая природная территория «Степь Приазовская» является памятником природы регионального значения. Представляет собой часть степной равнины, исключенной из хозяйственного использования и используемой в учебных целях. Территория служит научным полигоном для изучения степных сукцессионных процессов и стадий самозарастания.

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Фото: donland.ru