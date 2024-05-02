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9,5 млн рублей выделено на благоустройство парка и тротуаров в Таганроге

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На проведение ремонта в Приморской парке Таганрога и благоустройство пешеходных зон на двух городских улицах из регионального бюджета дополнительно выделено 9,5 млн рублей. Такое решение принял губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Благоустройство

Большая часть этой суммы, свыше 7,8 млн рублей, направлено на восстановление инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства в Приморском парке, который пострадал во время подтопления в конце минувшего года.

Около 1,7 млн рублей направлено на благоустройство пешеходных зон —  проекты тротуаров на улицах Котлостроительной и Сызранова стали победителями областного конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в 2024 году. Поэтому основную часть финансирования работ обеспечивает областной бюджет.

Фото Сергея Плишенко

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благоустройство новости Приморский парк Таганрог
Таганрогская правда
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