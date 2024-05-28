В Таганроге сквер «Школьный» будет благоустроен в 2025 году

В Ростовской области 75 донских территорий признаны победителями IV Всероссийского онлайн-голосовании за выбор объектов благоустройства, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. В их числе – сквер «Школьный» в Таганроге, который набрал 4979 голосов.

Напомним, что голосование проходило с 15 марта по 30 апреля в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем приняли участие все 55 муниципальных образований Дона. На выбор жителям были представлены 137 общественных пространств.

Территории для дальнейшего благоустройства выбирают сами жители. Всероссийское голосование в Ростовской области прошло уже в четвертый раз, и с каждым годом интерес граждан к вопросам городской среды растет, – подчеркнул Сергей Сизиков.

Таганрогский сквер «Школьный» расположен на улице Москатова, 2-2. В рамках благоустройства там запланировано устройство наружного освещения, системы полива, высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, оборудование территории детскими и спортивными элементами. Кстати, этот сквер является единственным общественным пространством в данном микрорайоне. Информацию о других победителях можно найти по ссылке.

Как сообщает официальный портал донского правительства, в этом году подрядчики уже приступили к реализации территорий-победителей голосования 2023 года. Всего планируется благоустроить не менее 124 объектов.

Фото 61.gorodsreda.ru