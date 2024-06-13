На минувшей неделе в Таганроге сотрудники коммунальных служб провели покос травы на площади 105,1 тысяч квадратных метров. В том числе наведен порядок на 16,3 тысячах квадратных метрах парковых зон.

Как сообщает МКУ «Благоустройство», работы велись на улицах Щаденко, Бабушкина, Социалистической, Фрунзе, Ломакина, Шевченко. Скошена трава на участках улиц Инструментальной, Свободы, Пархоменко, Сызранова, А также в переулке Зеленом и во внутриквартальном проезде в переулке 1-м Новом.

Покос запланированы на всей территории города. Он ведется вдоль улично-дорожной сети, в парках, скверах и на других объектах благоустройства.

Ранее мы рассказали, что со стихийных свалок Таганрога вывезено более 1000 кубометров мусора.

Фото МКУ «Благоустройство»