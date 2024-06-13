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В Таганроге скошена трава на площади более 105 тысяч квадратных метров

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На минувшей неделе в Таганроге сотрудники коммунальных служб провели покос травы на площади 105,1 тысяч квадратных метров. В том числе наведен порядок на 16,3 тысячах квадратных метрах парковых зон.

Благоустройство

Как сообщает МКУ «Благоустройство», работы велись на улицах Щаденко, Бабушкина, Социалистической, Фрунзе,  Ломакина, Шевченко. Скошена трава на участках улиц Инструментальной, Свободы, Пархоменко, Сызранова, А также в переулке Зеленом и во внутриквартальном проезде в переулке 1-м Новом.

Покос запланированы на всей территории города. Он ведется вдоль улично-дорожной сети, в парках, скверах и на других объектах благоустройства.

Ранее мы рассказали, что со стихийных свалок Таганрога вывезено более 1000 кубометров мусора.

Фото МКУ «Благоустройство»

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ЖКХ новости покос травы Таганрог
Таганрогская правда
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