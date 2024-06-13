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Со стихийных свалок Таганрога вывезено более 1000 кубометров мусора

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В Таганроге сотрудники коммунальной службы занимаются ликвидацией стихийных свалок. Для сбора крупногабаритных твердых бытовых отходов на улицах города установлено 14 накопителей – «лодочек».

#ЖКХ

Как сообщает МКУ «Благоустройстов», 21 мая было подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту на ликвидацию свалочных очагов. На следующий день специалисты ООО «Экотранс» приступили к работам. За пошедшие три недели уже вывезено 1 261 кубометр отходов. Сейчас уборка продолжается.

Для сбора крупногабаритного мусора в нынешнем году было приобретено 14 накопителей-«лодочек». Они установлены на пересечение пер. Некрасовского и ул. Р. Люксембург, ул. 2-й  Котельной, 28 и пер 1-го Артиллерийского,6, пер. 14-го Артиллерийского и ул. Московской, пер. 14-го Артиллерийского, 21-А и пер 9-го Артиллерийского, пер. Комсомольского и улиц Карантинной и К. Либкнехта, ул. Чехова и Волошиной, ул. Афоновых, 2 и Воловой балки, ул. Канавной и пер. Садового, ул. Водопроводной и 18-го переулка, ул. Средней и 12-го переулка. А также в переулках 5-м Артиллерийском, 106, 6-м Новом, 36 и на улице Ореховой, 26.

Фото МКУ «Благоустройство»

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Таганрогская правда
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