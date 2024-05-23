В Таганроге школьников обучают азам оказания первой медицинской помощи

В Таганроге продолжаются встречи в рамках проекта «Школа первой помощи для Первых». Напомним, азам оказания первой медицинской помощи школьников обучает главный врач детской городской больницы Сергей Тимофеев. Очередная встреча с детьми из «Движения Первых» прошла в гимназии «Мариинская».

Сергей Тимофеев, постоянный лектор «Школы первой помощи для Первых», рассказал школьникам о современной медицине, профессии и призвании врача, о важных открытиях и известном русском ученом Николае Пирогове.

На вопрос детей, что для главного врача детской городской больницы самое сложное в его профессии, Сергей Тимофеев ответил:

Ответственность в принятии решений, с которой врач и руководитель медицинской организации сталкивается ежедневно.

Увлекательная и полезная встреча завершилась вручением Сергею Тимофееву значка наставника «Движения Первых». Также ребята получили первые навыки оказания медицинской помощи.

Школа первой помощи продолжит свою работу и в период летних каникул.

Фото Минздрав РО