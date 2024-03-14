В Таганроге главврач Сергей Тимофеев стал участником образовательного проекта

В Таганроге в рамках реализации образовательного проекта «Одаренный учитель + одаренный ученик» в актовом зале школы № 10 перед учащимися выступил главный врач детской городской больницы, кандидат медицинских наук Сергей Тимофеев.

Уже три года в Таганроге работает школа «Одаренный учитель + одаренный ученик». Она возникла по инициативе членов Клуба молодого педагога и победителей разных лет городского конкурса «Учитель года». В необычной школе занимаются учащиеся 7-8 классов, проявившие себя в ходе различных олимпиад, или продемонстрировавшие знания и способности, желание посвятить себя той или иной профессии. Для них проходят не только традиционные уроки, лекции, мастер-классы, но и дни самоуправления, предметные недели, ток-шоу «101 вопрос успешному человеку», экскурсии на предприятия и организации города и многое другое.

На этот раз с одаренными детьми встретился главный врач детской городской больницы, кандидат медицинских наук Сергей Тимофеев. Вместе с ним к ребятам пришли заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева, начальник отдела по охране здоровья граждан Анна Дудник, представители управления образования города.

Сергей Иванович рассказал о своей профессии, проявив прекрасные знания истории становления и развития медицины. Подробно остановился на открытиях основоположника военно-полевой хирургии, основателя русской школы анестезии Николая Пирогова, которого окрестили «чудо-доктором» и «первым после Бога». Во время Крымской войны благодаря его новациям были спасены тысячи жизней русских солдат. Николай Иванович известен и как издатель первого атласа анатомии.

— А чем еще прославился доктор Пирогов? — прозвучал вопрос к ребятам.

— Создал службу медицинских сестер, — последовал ответ.

Молодцы, ребята. Я рад, что вы подготовились к нашей встрече, — сказал Сергей Иванович. – Мало сделать операцию человеку, нужно его еще и выходить: делать перевязки, проводить амбулаторное лечение. Эти задачи ложатся на плечи медсестер — большая работа, от которой во многом зависит выздоровление больного.

Остановился Сергей Тимофеев и на биографии основателя российской нейрохирургии, академика Академии наук СССР и ее первого директора, Героя Социалистического Труда, генерал-полковника медицинской службы, лауреата Сталинской премии Николая Бурденко. Его имя носит Главный военный клинический госпиталь в Москве.

Встреча с учащимися проходила в форме беседы. Сергей Иванович, рассказывая о каких-либо областях медицины, задавал ребятам вопросы, тем самым проверяя их знания. Выяснил, что среди учащихся, которые пришли на эту встречу, есть уже хорошо подкованные в медицине.

Может, у вас есть ко мне вопросы? — поинтересовался главврач, — спрашивайте.

«Когда вы решили стать доктором», «Какой самый запоминающийся случай в вашей практике»? — посыпались вопросы. Ребята узнали, что их собеседник с детства мечтал о своей профессии. Когда очень хочется и ты, преодолевая трудности, стремишься к своей мечте, обязательно ее достигнешь. А что касается самых запоминающихся случаев, то у Сергея Тимофеева за два десятилетия врачевания их столько…

Главное в моей жизни то, что я занимаюсь любимым делом, — отметил он.

Затем взяла слово начальник отдела по охране здоровья граждан Анна Дудник. Она рассказала о преимуществах поступления в Ростовский мединститут по целевому набору. Какие права и обязанности у сторон, как оформить необходимые документы и т.д.

Для ребят, которые заняты в проекте «Одаренный учитель + одаренный ученик», — подвела черту разговору Ирина Голубева, — мы организуем встречи с людьми, которые успешны в своей профессии и достигли больших результатов. Один из них – определенно, кандидат медицинских наук Сергей Тимофеев. Думаю, что после сегодняшней встречи ребята, которые выбрали для себя профессию врача, только укрепятся в своем желании.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора

Досье «Таганрогской правды»

Сергей Тимофеев родился в Ставрополе. На должность главного врача Таганрогской детской городской больницы назначен в январе этого года. Ему 45 лет, у него врачебная семья. Сергей Иванович – детский хирург, его жена – врач дерматовенеролог. В семье трое детей. Сын уже взрослый, живет отдельно в Москве. Две дочери: старшая заканчивает школу в этом году, будет поступать в вуз, младшая учится во втором классе. Как только решатся организационные вопросы, они также приедут в Таганрог.

В 2000 году Сергей Тимофеев окончил Ставропольскую медицинскую академию (ординатура по детской хирургии), отработал два года в больнице села Курсавка Андроповского района Ставропольского края детским, а затем общим хирургом. Увидев в 2004 году объявление в медицинской газете, что в больницу города Магадана требуется детский хирург, уехал туда вместе с женой, не задумываясь (понятно, что в районной больнице объем работы небольшой, а хотелось большей практики).

Некоторое время работал детским хирургом, затем заведующим отделением, после в течение восьми лет возглавлял Магаданскую детскую областную больницу. Еще три года работал главным врачом Магаданской областной больницы.

В 2015 году защитил диссертацию: Сергей Тимофеев — кандидат медицинских наук. Основная и любимая специализация – детская хирургия. Награжден памятным знаком «За заслуги перед городом Магаданом». В 2018 году там же признан «Врачом года».

Доктор Тимофеев переехал в наш город в связи с тем, что в семье решили поменять климат, так сказать «захотелось тепла». Привлек Таганрог и богатым историческим прошлым, культурным настоящим, прекрасным будущим.