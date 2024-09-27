В Таганроге школьники убирали побережье между двумя пляжами

26 сентября в Таганроге прошла очередная акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России», в которой приняли участие волонтеры отряда «ДоброТворцы» школы № 10.

Организатором акции выступил отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов городской администрации. Проходила она на прибрежной территории Таганрогского залива между Приморским и Центральным пляжами. Участники убрали случайный мусор с прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны побережья.

Напомним, что акция «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и направлена на воспитание бережного отношения к природе.

Ранее мы рассказали, что 28 сентября в Таганроге на пляже Богудонии пройдет очередной субботник.

Фото tagancity.ru