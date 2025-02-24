В Таганроге семья, воспитывающая ребенка-инвалида, добилась квартиры через суд

Длительное время положенное по закону жилье семье не предоставлялось. Мать ребенка-инвалида была вынуждена обратиться с заявлением в прокуратуру Таганрога.

«По обращению матери ребенка-инвалида прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Установлено, что мальчик страдает тяжелым хроническим заболеванием. Длительное время его семья состояла на учете в качестве лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения. Несмотря на это, администрацией города меры к устранению нарушений не принимались», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке. Требования прокуратуры удовлетворены. Семья обеспечена благоустроенным жильем.

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