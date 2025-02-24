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В Таганроге семья, воспитывающая ребенка-инвалида, добилась квартиры через суд

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Длительное время положенное по закону жилье семье не предоставлялось. Мать ребенка-инвалида была вынуждена обратиться с заявлением в прокуратуру Таганрога.

Город

«По обращению матери ребенка-инвалида прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Установлено, что мальчик страдает тяжелым хроническим заболеванием. Длительное время его семья состояла на учете в качестве лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения. Несмотря на это, администрацией города меры к устранению нарушений не принимались», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке. Требования прокуратуры удовлетворены. Семья обеспечена благоустроенным жильем.

Ранее мы рассказывали, что пенсионеру из Таганрога пересчитали выплаты по требованию прокуратуры.

Изображение от Freepik

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Таганрогская правда
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