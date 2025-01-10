Пенсионеру из Таганрога пересчитали выплаты по требованию прокуратуры

В отделении Соцфонда пенсионеру из Таганрога отказали в перерасчете пенсионных выплат.

Чтобы защитить свои права, мужчина обратился с заявлением в прокуратуру Таганрога.

«Прокуратура Таганрога по обращению пенсионера провела проверку соблюдения уполномоченным органом федерального законодательства. Установлено, что заявитель обратился в социальный фонд для перерасчета пенсии по старости. Однако сотрудниками учреждения ему необоснованно отказано, поскольку не был принят во внимание факт прекращения трудовых отношений», — сообщает областное надзорное ведомство.

Отмечается, что прокуратура защитила права пенсионера в судебном порядке. Судом исковые требования удовлетворены. Размер пенсии определен в соответствии с законом, произведен перерасчет.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге свалки мусора ликвидировали по требованию природоохранной прокуратуры.

Фото из архива «Таганрогской правды»