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Пенсионеру из Таганрога пересчитали выплаты по требованию прокуратуры

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В отделении Соцфонда пенсионеру из Таганрога отказали в перерасчете пенсионных выплат.

Город

Чтобы защитить свои права, мужчина обратился с заявлением в прокуратуру Таганрога.

«Прокуратура Таганрога по обращению пенсионера провела проверку соблюдения уполномоченным органом федерального законодательства. Установлено, что заявитель обратился в социальный фонд для перерасчета пенсии по старости. Однако сотрудниками учреждения ему необоснованно отказано, поскольку не был принят во внимание факт прекращения трудовых отношений», — сообщает областное надзорное ведомство.

Отмечается, что прокуратура защитила права пенсионера в судебном порядке. Судом исковые требования удовлетворены. Размер пенсии определен в соответствии с законом, произведен перерасчет.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге свалки мусора ликвидировали по требованию природоохранной прокуратуры.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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