В Таганроге семья получила квартиру по решению суда

В Таганроге семья, воспитывающая ребенка-инвалида, получила благоустроенную квартиру по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В городскую прокуратуру обратилась мать мальчика, после чего была проведена проверка исполнения жилищного законодательства. Установлено, что ребенок страдает тяжелым хроническим заболеванием. В 2021 году семья была поставлена на учет на внеочередное предоставление жилого помещения.

«Вопреки требованиям закона, администрация города данные обязательства не исполнила, что стало основанием для обращения прокурора в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке», — пишет источник.

Судом исковые требования прокуратуры были удовлетворены и сейчас семье предоставлена благоустроенная квартира.

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Фото tagancity.ru (из архива)