Главная » Город

В Таганроге семья получила квартиру по решению суда

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

В Таганроге семья, воспитывающая ребенка-инвалида, получила благоустроенную квартиру по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Город

В городскую прокуратуру обратилась мать мальчика, после чего была проведена проверка исполнения жилищного законодательства. Установлено, что ребенок страдает тяжелым хроническим заболеванием. В 2021 году семья была поставлена на учет на внеочередное предоставление жилого помещения.

«Вопреки требованиям закона, администрация города данные обязательства не исполнила, что стало основанием для обращения прокурора в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке», — пишет источник.

Судом исковые требования прокуратуры были удовлетворены и сейчас семье предоставлена благоустроенная квартира.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге вынесен приговор экс-директору литейного завода.

Фото tagancity.ru (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

жилье новости прокуратура Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru