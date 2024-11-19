Депутат городской Думы по 2-му округу Наталья Кириенко организовала посещение театра для семей участников СВО и актива своего округа.

В субботу в Таганрогском театре имени А.П. Чехова состоялась премьера музыкальной комедии «Ханума». Депутат заранее побеспокоилась о том, чтобы члены семей участников специальной военной операции и активисты 2-го избирательного округа смогли побывать на этом спектакле.

«Хорошо понимаю, насколько морально тяжело сейчас родным участников СВО. Поэтому решила предоставить им, переживающим за своих мужей, отцов и сыновей, возможность хоть немного отвлечься и интересно провести время. Рада, что благодаря зажигательной игре актёров и общей праздничной атмосфере театральной премьеры это удалось», – прокомментировала свою инициативу Наталья Кириенко.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошла премьера музыкальной комедии «Ханума».

Источник и фото dumataganroga.ru