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В Таганроге  с концертом выступит музыкальная группа «123 полк»

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11 февраля в Ростовской области стартовал гастрольный тур группы «123 полк» — музыкального коллектива, все участники которого являлись солистами Луганской филармонии.

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Гастроли продлятся до 17 февраля. Музыканты выступят в Миллерово, Шахтах, Новошахтинске, Волгодонске, Таганроге, Ростове, Новочеркасске, Батайске и Азове, сообщает портал донского правительства.

В Таганроге концерт состоится 14 февраля в 18 часов в ДК «Фестивальный».

Гастрольный тур проходит в рамках проекта «Время правды» — победителя грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

«123 полк» — музыкальный коллектив, все участники которого являлись солистами Луганской филармонии. С начала спецоперации они ушли на фронт — освобождали Мариуполь, удостоены боевых наград. Выбор названия для группы очевиден: солисты прошли службу в 123-м полку Народной Милиции.

«Помимо концертов, участники группы проведут встречи с молодежью, от первого лица расскажут о событиях СВО, героизме, самопожертвовании и отваге. В числе зрителей будут школьники и студенты, учащиеся кадетских классов и училищ, военных учебных заведений», — говорится в сообщении.

Фото: donland.ru

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ДК "Фестивальный" концерт музыка СВО Таганрог
Таганрогская правда
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