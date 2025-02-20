В Таганроге с 21 февраля будет ограничено движение транспорта по ул. Сызранова и 1-й Котельной

Будут вестись работы по реконструкции коллектора.

В Таганроге с пятницы, 21 февраля будет ограничено движение транспорта по улице Сызранова и ул.1-й Котельной. Это связано с проведением работ по реконструкции ливневого коллектора.

На ул. Сызранова ограничения будут действовать до 31 марта на участке от улицы Чехова до улицы Чучева по нечетной стороне по левой полосе движения, сообщили в администрации Таганрога. Объезд транспортных средств в соответствии с правилами дорожного движения, говорится в сообщении.

Также с 21 февраля по 20 апреля будет прекращено движение транспорта по улице 1-я Котельная, от 1-го Артиллерийского переулка до 5-го Артиллерийского. Объезд будет осуществляться: для транспорта общего пользования (автобусов) — по маршруту № 15 от улицы Ленина по переулку Автодоровскому, по улице 1-я Котельная, по улице Дзержинского, выезд – в обратном направлении. Для других транспортных средств – в соответствии с правилами дорожного движения.

Фото из архива