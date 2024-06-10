В Таганроге изменится схема движения электробусов. Уже с 14 июня они будут дублировать маршруты, по которым раньше ходили троллейбусы. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

По его словам, к сегодняшнему дню завершена работа по доработке маршрутов, во время которой были учтены обращения и пожелания таганрожцев.

Приняты необходимые нормативные документы, и с 14 июня откорректируется схема движения электробусов. Доработанные маршруты получат нумерацию — 2-Т, 5/7- Т и будут дублировать прежние – троллейбусные, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Теперь маршрут 2-Т «завод «Красный котельщик» — городок Металлургов» в прямом направлении будет следовать через улицы Ленина, Дзержинского, Фрунзе, переулок Гоголевский, улицы Петровскую, Дзержинского, Москатова, Дзержинского, Щаденко, Морозова, Бакинскую, 1-ю Линию, переулок 1-й Новый. И в обратном направлении – через переулок 1-й Новый, улицы 4-ю Линию, Бакинскую, Морозова, Турубаровых, Москатова, Дзержинского, Фрунзе, переулок Гоголевский, улицы Петровскую и Ленина.

Маршрут 5/7-Т «завод «Красный котельщик» — улица Галицкого» в прямом направлении пройдет через улицы Ленина, Дзержинского, Фрунзе, переулок Гоголевский, улицу Розы Люксембург, переулок Смирновский, улицу Чехова. В обратном направлении – через улицу Чехова, переулок Гоголевский, улицы Петровскую и Ленина.

Подробнее с расписанием маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мы рассказали, что жители Таганрога могут пополнить транспортную карту «Простор» через СБП.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»