Жители Таганрога могут пополнить транспортную карту «Простор» через СБП

При таких пополнениях комиссия за перевод взиматься не будет.

С 5 июня новая функция доступна для пользователей карты «Простор» — теперь пополнение транспортной и социальной карт стало еще проще после подключения Системы быстрых платежей (СБП) в приложении карты.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям Агентства по развитию платежных систем (АРПС) и Национальной системы платежных карт.

С помощью СПБ можно быстро пополнить счет транспортной карты, при этом вводить банковские данные не нужно, а комиссия отсутствует, — рассказали в АРПС. – Такое улучшение значительно облегчит жизнь многих пользователей карты «Простор» и сделает процесс пополнения не только более удобным, но и экономичным.

Кроме того, пассажиры общественного транспорта Таганрога получат дополнительную выгоду при пополнении транспортных карт. На счет вернется кешбэк в размере 5%, если расплачиваться через СБП.

Предложение действовует на территории Ростовской области с 5 июня до 30 сентября 2024 года.

Пополнить транспортную карту с выгодой можно в мобильном приложении «Простор». Для этого достаточно отсканировать ее с помощью NFC-модуля на смартфоне, ввести сумму платежа и выбрать способ оплаты — СБП.

Чтобы кешбэк вернулся обратно на банковский счет, необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!».

Напомним, карта «Простор» используется для оплаты проезда по льготному тарифу.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»