В Таганроге с 11 ноября меняется расписание одного из трамвайных маршрутов

Количество трамваев на линии остается прежним.

В Таганроге с понедельника, 11 ноября, график движения трамвая по маршруту № 6 меняется. Об этом сообщает в своих соцсетях «Таганрогский трамвай».

Актуальное расписание данного маршрута можно узнать на сайте или в мобильном приложении «Таганрогского трамвая», для чего необходимо выбрать любую дату буднего дня.

«Обращаем ваше внимание, что количество трамваев на линии остается без изменений. Вы можете быть уверены, что ваши поездки будут такими же комфортными, как и раньше», — подчеркнули в компании.

Фото: «Таганрогский трамвай»