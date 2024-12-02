В Таганроге с 1 января 2025 года будет установлен туристический налог

Соответствующее решение 28 ноября 2024 года приняла городская Дума Таганрога.

Как и в других городах Ростовской области – Ростове, Азове, Шахтах, Волгодонске, Белой Калитве, Новошахтинске – туристический налог в 2025 году установлен в размере 1% от налоговой базы, но не более 100 рублей в сутки. Налог будет подниматься на 1% ежегодно и к 2029 году вырастет до 5%.

От уплаты туристического налога в Таганроге освобождаются граждане, имеющие постоянное место жительства на территории Ростовской области; члены семей участников СВО; многодетные семьи – при предъявлении налогоплательщику удостоверяющих статус документов.

Напомним, с 1 января 2025 года вступает в силу поправка в Налоговом кодексе РФ о введении туристического налога. Он станет местным, а решение о его установлении и размере муниципалитеты принимают самостоятельно.

Сейчас в ряде курортных регионов России туристы при заселении в гостиницы платят курортный сбор. Такая мера до конца 2024 года действует в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Туристический налог будут платить не постояльцы, а организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания и включенные в реестр классифицированных средств размещения.

Фото Сергея Плишенко