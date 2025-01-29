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В Таганроге росгвардейцы задержали разыскиваемого за кражу мужчину

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В Таганроге сотрудники Росгвардии задержали находившегося в розыске 35-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новости Таганрога

Во время патрулирования улиц стражи правопорядка заметили пешехода, который при виде служебного автомобиля явно занервничал и попытался скрыться. Мужчину задержали. Позже выяснилось, что 35-летний ранее судимый таганрожец был объявлен в розыск за кражу.

Также за последние две недели в Ростове и Таганроге росгвардейцы пресекли одну кражу и четыре хищения. Прибыв в охраняемые магазины крупных торговых сетей по сигналу сработавшей кнопки тревожной сигнализации, они задержали посетителей, которые не оплатив товар, пытались пронести мимо кассы электроинструменты, алкоголь и продукты. Все правонарушители были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге устанавливают обстоятельства драки на улице Петровской.

Фото 61.rosguard.gov.ru

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Таганрогская правда
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