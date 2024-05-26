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В Таганроге романсы русских композиторов прозвучат в Доме Чайковских

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В следующее воскресенье, 2 июня, в Таганроге пройдет концерт, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Культура

Организатором мероприятия выступает нотно-музыкальный отдел Центральной городской публичной библиотеки имени Чехова. Концерт «Я встретил вас» пройдет в зале Дома Чайковских на улице Греческой, 56 Б.

В программе – романсы русских композиторов в исполнении студентов Таганрогского музыкального колледжа.

Начало – в 13.00. Вход – свободный. Справки по телефону: 8 (8634)360-466.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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