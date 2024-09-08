В Таганроге родители могут отслеживать местоположение детей через сервис Кто\Где

Цифровая экосистема МТС сообщает о новой функции в сервисе Кто/Где. Теперь в приложении можно настраивать геозоны с границами и уведомления с сообщением, что ребенок их пересекает.

Сервис работает даже при нестабильном GPS-сигнале.

Геозона — это виртуальная карта с границами, которые можно отметить в приложении МТС Кто/Где. К настройке доступны до десяти геозон для пользователей, местоположение которых можно отслеживать. После настройки владелец приложения будет получать уведомления о входе и выходе человека из геозоны.

Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра. Приложение получает данные о нахождении ребенка от спутниковых систем и базовых станций Ростовской области — это дает возможность определять конкретную локацию даже при отключенном GPS.

«Сервис Кто/Где МТС запустила в марте 2024 года. За короткий период среднемесячное значение его пользователей приблизилось к 100 тысячам человек. Причем, более 60% из них — абоненты других операторов», — сообщает пресс-служба МТС в Ростовской области.

По подсчетам аналитиков, приложение используют до четырех раз в день, а пиковая активность приходится на 17 часов. Донской регион, в том числе и Таганрог, вошел в ТОП пользователей наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.

«Начало учебного года — стрессовый период и для детей, и для родителей. Кроме того, современные реалии диктуют потребность в дополнительной безопасности. Поэтому мы придумали цифровой сервис Кто/Где, который поможет семьям отслеживать перемещение детей, например, из школы домой или в парках. Настройки до десяти геозон позволяют отсматривать местоположение ребенка по нескольким маршрутам. Приложение доступно по всей России», — сообщил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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