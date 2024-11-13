В Таганроге решили проблему с водой в Городке строителей

Депутат городской Думы по 6-му округу Руслан Стукань оказал содействие в восстановлении водоснабжения Городка строителей на Поляковском шоссе.

Жители городка, оставшиеся без воды из-за прорыва линии водоснабжения, обратились за помощью к своему депутату. Руслан Стукань выехал на место, чтобы встретиться с людьми и подробнее изучить ситуацию. Возникли трудности в определении хозяйствующего субъекта на конкретном участке водопровода, и, как следствие, определения организации, которая должна обслуживать данный участок.

«Однако, несмотря на все сложности, в рабочем взаимодействии с МУП «Управление «Водоканал» нам удалось разобраться в проблеме, и водоснабжение было восстановлено», – сообщил Руслан Стукань.

Депутат поблагодарил специалистов «Водоканала» и все службы, принимавшие участие в решении проблемы, а также жителей Городка строителей во главе с Ольгой Плугарь за ответственный подход и взаимодействие.

В дальнейшем, как считает Руслан Стукань, необходимо предметно заниматься проблемой хозяйственной принадлежности всех коммуникаций Городка строителей. Несколько лет назад по поручению городской Думы и при содействии администрации Таганрога была успешна решена проблема узаконения земельных участков и жилых домов на этой территории. Однако остаются вопросы по коммуникациям, и депутат надеется, что их удастся снять в ближайшей перспективе.

Городок строителей – поселение бывших строителей взлётно-посадочной полосы нынешнего ТАНТК имени Г.М. Бериева. Для хозяйственных нужд и отдыха им отвели землю в конце Поляковского шоссе. С годами после распада СССР эта территория стала застраиваться, здесь были возведены частные дома и другие капитальные строения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге восстановили освещение в переулке 8-м Новом.

Источник и фото dumataganroga.ru