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В Таганроге ремонт коллектора на улице 1-й Котельной планируют завершить в декабре

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О работах, которые сейчас ведутся в Таганроге на объектах водоснабжения и водоотведения рассказала глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

В этом году подрядные организации выполняют работы на нескольких аварийных участках городской канализации.

«Анализируя ваши комментарии, сделала вывод, что самые большие неудобства, связанные с выполнением работ на коллекторе, испытывают таганрожцы, проживающие в районе улиц 1-й Котельной, М. Горького, Мало-Почтовой. Поясню. Именно в этом районе проложен главный самотечный коллектор диаметром 1000 мм. Общая протяженность его аварийных участков составляет около 2 км», — рассказала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Она напомнила, что в прошлом году был выполнен капитальный ремонт одного из аварийных участков этого коллектора, протяженностью 124 метра по улице 1-й Котельной — от ул. М. Горького до ул. Дзержинского. В этом году ведутся работы на участке, который начинается от пересечения улиц 1-й Котельной и Максима Горького, далее по ул. 1-й Котельной до переулка Машинного, далее по улице Мало-Почтовой до колодца на пересечении улиц Мало-Почтовой и  2-й Котельной. Его протяженность составляет 307 метров. Согласно контракту, срок выполнения работ — до конца октября 2024 года.

«Но во время производства работ, которые планировалось выполнять закрытым способом, произошло обрушение свода коллектора. Ввиду этого подрядчик был вынужден проводить дополнительные работы по разработке котлованов и прокладывать участки трубопровода открытым способом. Именно это повлекло за собой перенос сроков выполнения работ на конец декабря текущего года. Независимо от причин задержек, мы все равно проводим претензионную работу с подрядной организацией», — пояснила глава города Таганрога.

Также в октябре нынешнего года начаты работы на первом этапе аварийного участка, который идет от пересечения улицы Железной и переулка Пионерского, далее по улице Железной до переулка 3-го Артиллерийского, по переулку 3-му Артиллерийскому до улицы Железнодорожной, затем от улицы Железнодорожной по переулку 3-му Артиллерийскому до улицы Выгонной, по улице Выгонной до улицы Мало-Почтовой, 46. Его общая протяженность 1139 м. Завершение работ на данном участке запланировано на июнь 2025 года.

«Отмечу, что при производстве ремонтных работ на коллекторе было важно не допустить выхода стоков на поверхность, а также снизить нагрузку на аварийные участки коллектора. С этой целью таганрогский «Водоканал» смонтировал обводной трубопровод по улицам 1-й Котельной, Мало-Почтовой и по пер. 3-му Артиллерийскому. Демонтаж временного трубопровода будет возможен только после выполнения подрядными организациями работ на всей протяженности аварийных участков коллектора», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что новые остановочные павильоны могут появиться в Таганроге в 2025 году.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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