В Таганроге ремонт фасада СКЦ «Приморский» завершат в ноябре

В Таганроге продолжается капитальный ремонт фасада здания, где располагается социально-культурный центр «Приморский». Работы должны завершиться в ноябре нынешнего года. Их стоимость составляет более 57 млн рублей.

Напомним, что работы ведутся в рамках реализации «дорожной карты» по комплексному развитию Таганрога как туристического центра. Деньги на эти цели выделены из областного и местного бюджетов.

Сегодня на объекте побывали заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева и начальник городского управления культуры Ирина Шелухина. Сейчас там уже выполнен демонтаж асфальтового покрытия внутренней площадки объекта и отмостки по всему периметру здания, металлических конструкций входных групп, а также частичный демонтаж штукатурки колоннады.

Напомним, что СКЦ «Приморский» был открыт в 1957 году. В нем работает около 60 различных клубных формирований, в которых занимаются творчеством свыше 1000 человек самого разного возраста.

Ранее мы рассказали, что рекультивацию мусорного полигона на Николаевском шоссе в Таганроге завершат к декабрю 2024 года.

Фото t.me/Fateev