Главная » Город

В Таганроге ремонт фасада СКЦ «Приморский» завершат в ноябре

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

В Таганроге продолжается капитальный ремонт фасада здания, где располагается социально-культурный центр «Приморский». Работы должны завершиться в ноябре нынешнего года. Их стоимость составляет более 57 млн рублей.

Город

Напомним, что работы ведутся в рамках реализации «дорожной карты» по комплексному развитию Таганрога как туристического центра. Деньги на эти цели выделены из областного и местного бюджетов.

Сегодня на объекте побывали заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева и начальник городского управления культуры Ирина Шелухина. Сейчас там уже выполнен демонтаж асфальтового покрытия внутренней площадки объекта и отмостки по всему периметру здания, металлических конструкций входных групп, а также частичный демонтаж штукатурки колоннады.

Напомним, что СКЦ «Приморский» был открыт в 1957 году. В нем работает около 60 различных клубных формирований, в которых занимаются творчеством свыше 1000 человек самого разного возраста.

Ранее мы рассказали, что рекультивацию мусорного полигона на Николаевском шоссе в Таганроге завершат к декабрю 2024 года.

Фото t.me/Fateev

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости ремонт СКЦ Приморский Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru