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Рекультивацию мусорного полигона на Николаевском шоссе в Таганроге завершат к декабрю 2024 года

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На данный момент готовность объекта составляет 60%. На реализацию проекта в целом направлено более 1,5 млрд рублей.

Город

Сегодня, 18 июня, во время рабочей поездки в Таганрог губернатор Ростовской области Василий Голубев проинспектировал темпы рекультивации полигона ТБО на Николаевском шоссе. Создание на месте бывшей городской свалки экологически безопасной территории начато в 2022 году по региональному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Год назад Василий Голубев посещал полигон на Николаевском шоссе, отмечается в сообщении правительства региона. Тогда рядом с законсервированной свалкой выявили еще одну площадку с несанкционированным очагом мусора объемом в 3 млн кубометров.

Губернатор поручил привести в порядок всю территорию, внеся изменения в проект и включив туда обнаруженный дополнительный участок отходов.

На сегодня подрядчиком сформировано «тело» полигона, выполняются работы по укладке слоев из геосинтетических материалов. Ведутся монтаж геомембраны, устройство защитного слоя, укладывается труба для пассивной дегазации, отсыпается слой из суглинка в хозяйственной зоне.

Готовность объекта составляет 60%. Завершить работы по рекультивации полигона планируется в декабре 2024 года.

Дополнительно из областного бюджета выделено еще около 600 млн рублей, а всего на проект направлено более 1,5 млрд рублей. Раньше свалка постоянно горела, дымила, жители жаловались. Сейчас уже совсем другое ощущение, я удовлетворен увиденным: темпами и качеством работы, — подчеркнул Василий Голубев.

Фото пресс-службы губернатора

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Таганрогская правда
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