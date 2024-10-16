Главная » Новости Таганрога

В Таганроге ремонт Бакинского моста планируют завершить 1 ноября

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

В Таганроге продолжается ремонт Бакинского моста — одной из основных транспортных артерий города.

Новости Таганрога

15 октября подрядная организация перешла на вторую половину дороги проезжей части путепровода. Здесь выполняются работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия.

«На мосту продолжает действовать режим реверсивного движения автотранспорта. Поворот с улицы Лизы Чайкиной на Бакинский мост по-прежнему запрещен», — напомнили в администрации Таганрога.

Из-за ремонтных работ транспортная ситуация на Бакинском мосту остается сложной, регулярно возникают заторы, поэтому водителей по возможности просят выбирать альтернативные пути движения. Перекрыть мост полностью, чтобы ускорить ход ремонта, не представляется возможным — в городе наступит транспортный коллапс.

Отметим, что к концу сентября на мосту уложили новый гидроизоляционный слой, залили бетон. Пока бетон набирал прочность (на это уходит до двух недель), подрядчики работали в подмостовой части сооружения.

Завершить ремонт Бакинского моста планируется к 1 ноября 2024 года.

Фото администрации Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Бакинский мост движение транспорта ремонт ремонт дорог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru