В Таганроге ремонт Бакинского моста планируют завершить 1 ноября

В Таганроге продолжается ремонт Бакинского моста — одной из основных транспортных артерий города.

15 октября подрядная организация перешла на вторую половину дороги проезжей части путепровода. Здесь выполняются работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия.

«На мосту продолжает действовать режим реверсивного движения автотранспорта. Поворот с улицы Лизы Чайкиной на Бакинский мост по-прежнему запрещен», — напомнили в администрации Таганрога.

Из-за ремонтных работ транспортная ситуация на Бакинском мосту остается сложной, регулярно возникают заторы, поэтому водителей по возможности просят выбирать альтернативные пути движения. Перекрыть мост полностью, чтобы ускорить ход ремонта, не представляется возможным — в городе наступит транспортный коллапс.

Отметим, что к концу сентября на мосту уложили новый гидроизоляционный слой, залили бетон. Пока бетон набирал прочность (на это уходит до двух недель), подрядчики работали в подмостовой части сооружения.

Завершить ремонт Бакинского моста планируется к 1 ноября 2024 года.

Фото администрации Таганрога