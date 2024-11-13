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В Таганроге разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

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В Таганроге сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, ставшего участником ДТП, в результате которого механические повреждения получили три автомобиля.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, происшествие случилось 3 ноября в 04.20 на улице Сызранова в районе дома № 20. Неизвестный водитель на неустановленной машине допустил столкновение с автомобилем Kia Rio (г/н А124ТТ/134), который по инерции отбросило на стоящую LADA Kalina (г/н Н741ВХ07). А та в свою очередь врезалась в LADA Largus (г/н Х142тн 161). Тем временем предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП.

Свидетелей, очевидцев либо лиц имеющих видеозапись  данного ДТП просят позвонить по телефону: 8 (928)177-79-09.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге две легковушки попали в аварию на улице С. Шило.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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